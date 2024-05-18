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    • Заявление юристов Промеса об освобождении спартаковца под залог

    Заявление юристов Промеса об освобождении спартаковца под залог

    Юридическая компания Cleerdin & Hamer, представляющая в суде интересы Квинси Промеса, дала комментарий по поводу изменения меры пресечения игроку «Спартака».

    «Различные СМИ сообщили об освобождении [под залог] нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Мы можем подтвердить эти сообщения и хотели бы дать краткое объяснение.

    В рамках процедуры экстрадиции Промеса власти Объединенных Арабских Эмиратов рассмотрели запрос Нидерландов об экстрадиции. Окончательное решение по запросу еще не принято. Независимый судья в Дубае примет решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. Пока неясно, когда состоится это слушание.

    Как правило, процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это совершенно нормально и для Нидерландов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

    Освобождение Промеса затрагивает вопрос о том, необходимо ли предварительное заключение в Дубае и можно ли другими способами гарантировать, что Промес будет доступен для урегулирования разбирательства.

    Общий принцип таков, что если запрашиваемое к экстрадиции лицо доказывает, что риск побега отсутствует или что риск побега можно в достаточной степени снизить менее обременительными способами, можно дождаться результатов процедуры экстрадиции без содержания под стражей.

    Это может осуществляться посредством внесения залога, сдачи документов, необходимых для выезда, обязательства явиться в местную полицию или обязательства явиться на слушание дела по существу.

    В тесном сотрудничестве с местными юристами в Объединенных Арабских Эмиратах было подготовлено ходатайство об освобождении на основе вышеуказанных принципов. Этот запрос, поданный юристами в Дубае, теперь удовлетворен, и мы очень этому рады.

    Мы хотели бы подчеркнуть, что и в делах об экстрадиции из Нидерландов очень часто запрашиваемым лицам разрешают ожидать зачастую длительной процедуры экстрадиции без содержания под стражей до суда.

    Наконец, мы ссылаемся на принцип взаимного доверия, который применяется в законе об экстрадиции. В этом заключается доверие к правосудию друг друга.

    Мы не будем делать никаких дальнейших содержательных заявлений, но продолжим тесно сотрудничать с нашими замечательными коллегами в Дубае для достижения хорошего результата по процедуре экстрадиции в Объединенных Арабских Эмиратах», – говорится в заявлении компании.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: сайт компании Cleerdin & Hamer

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1716037058
    Ну и на фига? Толку от него
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    Cleaner
    1716037099
    СПАРТАКОВЕЦ Промес. И добавить больше нечего...(((
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    СпорЦмен
    1716037175
    А кто это?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1716038359
    Хряковские юристы довольны этим решением. Довольны, что преступник разгуливает на свободе. Гыгыгы
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1716038970
    Пингвины Антарктиды за российский футбол без наркоты
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