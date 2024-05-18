Заявление юристов Промеса об освобождении спартаковца под залог

Юридическая компания Cleerdin & Hamer, представляющая в суде интересы Квинси Промеса, дала комментарий по поводу изменения меры пресечения игроку «Спартака».

«Различные СМИ сообщили об освобождении [под залог] нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Мы можем подтвердить эти сообщения и хотели бы дать краткое объяснение.

В рамках процедуры экстрадиции Промеса власти Объединенных Арабских Эмиратов рассмотрели запрос Нидерландов об экстрадиции. Окончательное решение по запросу еще не принято. Независимый судья в Дубае примет решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. Пока неясно, когда состоится это слушание.

Как правило, процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это совершенно нормально и для Нидерландов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

Освобождение Промеса затрагивает вопрос о том, необходимо ли предварительное заключение в Дубае и можно ли другими способами гарантировать, что Промес будет доступен для урегулирования разбирательства.

Общий принцип таков, что если запрашиваемое к экстрадиции лицо доказывает, что риск побега отсутствует или что риск побега можно в достаточной степени снизить менее обременительными способами, можно дождаться результатов процедуры экстрадиции без содержания под стражей.

Это может осуществляться посредством внесения залога, сдачи документов, необходимых для выезда, обязательства явиться в местную полицию или обязательства явиться на слушание дела по существу.

В тесном сотрудничестве с местными юристами в Объединенных Арабских Эмиратах было подготовлено ходатайство об освобождении на основе вышеуказанных принципов. Этот запрос, поданный юристами в Дубае, теперь удовлетворен, и мы очень этому рады.

Мы хотели бы подчеркнуть, что и в делах об экстрадиции из Нидерландов очень часто запрашиваемым лицам разрешают ожидать зачастую длительной процедуры экстрадиции без содержания под стражей до суда.

Наконец, мы ссылаемся на принцип взаимного доверия, который применяется в законе об экстрадиции. В этом заключается доверие к правосудию друг друга.

Мы не будем делать никаких дальнейших содержательных заявлений, но продолжим тесно сотрудничать с нашими замечательными коллегами в Дубае для достижения хорошего результата по процедуре экстрадиции в Объединенных Арабских Эмиратах», – говорится в заявлении компании.