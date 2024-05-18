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    Соболев трогательно попрощался с Джикией

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на новость об уходе Георгия Джикии из клуба.

    «Удачи, Капитан, Друг, Лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в «Спартак», ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всeм. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу.

    Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И, несмотря на это, ты вышел играть. Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи.

    Для «Спартака» это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!» – написал Соболев в своем телеграм-канале.

    • 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    Комментарии (4)
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    andr45
    1716033278
    И, что же теперь делать Соболеву, Зиньковскому, Литвинову и прочим осиротевшим шестеркам?( Может быть, поскулить-поскулить, а потом намазать задницу скипидаром и на тренировку?)))
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    ...уефан
    1716033587
    ...сомневаюсь, что текст составил лично А.Соболев)...
    Ответить
    TIMOTHY
    1716036774
    Соболь это или от его лица,но это по человечьи
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