Зарема обвинила «Спартак» в предательстве

Зарема Салихова считает, что «Спартак» предал Георгия Джикию, об уходе которого было объявлено сегодня.

«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба. Есть деньги платить Бальде 2,5 млн евро в год, а с капитаном расстаются.

Амарал рассказывает, что пришел строить семью в «Спартак» и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из «Спартака» надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.

Вот только у меня вопрос: кто теперь будет отвечать за атмосферу в команде, помогать молодым русским игрокам? Или теперь продолжать спартаковские традиции возложено на Угальде, Бонгонду и Медину?

У «Лукойла» достаточно средств, чтобы каждое трансферное окно привозить по два иностранца, но только ничего не останется от команды. Будут ли болеть за нее так же, если в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев?

Баланс с легионерами уже нарушен, дальше будет хуже. У каждого русского будет страх, что в следующее трансферное окно ему привезут замену. И не факт, что сильнее, но на поле будут играть новые покупочки.

За четыре трансферных окна новое руководство не приобрело ни одного русского игрока, не подняло в основу ни одного выпускника академии. Первые полгода при Абаскале на поле выходило десять русских, и шла череда побед.

Я не верю в «Спартак» без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат.

Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», – сказала Зарема.