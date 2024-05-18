Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Зарема обвинила «Спартак» в предательстве

    Зарема Салихова считает, что «Спартак» предал Георгия Джикию, об уходе которого было объявлено сегодня.

    «Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба. Есть деньги платить Бальде 2,5 млн евро в год, а с капитаном расстаются.

    Амарал рассказывает, что пришел строить семью в «Спартак» и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из «Спартака» надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.

    Вот только у меня вопрос: кто теперь будет отвечать за атмосферу в команде, помогать молодым русским игрокам? Или теперь продолжать спартаковские традиции возложено на Угальде, Бонгонду и Медину?

    У «Лукойла» достаточно средств, чтобы каждое трансферное окно привозить по два иностранца, но только ничего не останется от команды. Будут ли болеть за нее так же, если в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев?

    Баланс с легионерами уже нарушен, дальше будет хуже. У каждого русского будет страх, что в следующее трансферное окно ему привезут замену. И не факт, что сильнее, но на поле будут играть новые покупочки.

    За четыре трансферных окна новое руководство не приобрело ни одного русского игрока, не подняло в основу ни одного выпускника академии. Первые полгода при Абаскале на поле выходило десять русских, и шла череда побед.

    Я не верю в «Спартак» без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат.

    Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», – сказала Зарема.

    • 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Новости по теме
    Зарема прокомментировала назначение Станковича в «Спартак» 13
    Селюк предложил тренера в ЦСКА: «Показал Зареме, кто кони, а кто – клячи» 5
    Реакция Заремы на вылет «Спартака» из Фонбет Кубка России 49
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Freyd
    1716038222
    Кто эту дуру когда нибудь заткнет,Джикия бесполезный кусок дерьма за 2.5 кк евро,и ещё полсостава перетрести нужно.
    Ответить
    slavа0508
    1716038356
    Госпожа а при вашем правление все красиво уходили ???
    Ответить
    СпорЦмен
    1716038371
    За атмосферу будет отвечать следующий неликвид, который они купил летом! :)))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1716038467
    Потекло из свинарни. Гыгыгы
    Ответить
    Алексей З
    1716038562
    Бальде разве не при Федунах пришёл и не они ли ему такую зп положили ? Не будет Джикия , есть Чернов , так что слова о засилии легионеров чистое враньё. Спартаковские традиции ? Есть Литвинов , Максименко ,Зобнин , Чернов , Пруцев и др. , которые смогут повлиять на раздевалку. Лукойл у "власти" второй год и пока главным образом разгребает всё то , что чета Федунов нагородила.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1716038575
    Всех в свинячий навоз
    Ответить
    Айболид
    1716038618
    Ща секта своего идола низвергнет и в навозе прикопает .
    Ответить
    Бригадный
    1716038633
    Мадам Зарема очень правильно высказалась. Джикия это легенда Спартака. Джикия-Жиго это крутой брэнд был футбольный. Лучшая пара защитников.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1716038752
    К сожалению все правильно сказано.
    Ответить
    VVM1964
    1716038910
    "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон"(с) - а мы не знаем какие пожелания и условия были у Джикии, может он еще хочет поиграть, а не сидеть на скамейке ... Ну а на поле он к сожалению конкуренцию проигрывает (((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+