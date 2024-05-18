Зарема обвинила «Спартак» в предательстве

Зарема Салихова считает, что «Спартак» предал Георгия Джикию, об уходе которого было объявлено сегодня.
«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба. Есть деньги платить Бальде 2,5 млн евро в год, а с капитаном расстаются.
Амарал рассказывает, что пришел строить семью в «Спартак» и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из «Спартака» надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.
Вот только у меня вопрос: кто теперь будет отвечать за атмосферу в команде, помогать молодым русским игрокам? Или теперь продолжать спартаковские традиции возложено на Угальде, Бонгонду и Медину?
У «Лукойла» достаточно средств, чтобы каждое трансферное окно привозить по два иностранца, но только ничего не останется от команды. Будут ли болеть за нее так же, если в составе скоро станет больше уругвайцев, парагвайцев, костариканцев?
Баланс с легионерами уже нарушен, дальше будет хуже. У каждого русского будет страх, что в следующее трансферное окно ему привезут замену. И не факт, что сильнее, но на поле будут играть новые покупочки.
За четыре трансферных окна новое руководство не приобрело ни одного русского игрока, не подняло в основу ни одного выпускника академии. Первые полгода при Абаскале на поле выходило десять русских, и шла череда побед.
Я не верю в «Спартак» без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат.
Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», – сказала Зарема.
- 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 214 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.