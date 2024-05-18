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    • «Люди дают слова, потом заворачивают их обратно»: агент Джикии – об уходе из «Спартака»

    «Люди дают слова, потом заворачивают их обратно»: агент Джикии – об уходе из «Спартака»

    Вадим Шпинев, агент центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость о решении клуба не продлевать контракт с игроком.

    Он дал понять, что спартаковское руководство не сдержало обещание.

    – Для вас решение стало неожиданностью?

    – Что для меня уже может быть неожиданностью? Люди дают слова, потом заворачивают их обратно.

    – Говорят, что Павел Жданов принял решение.

    – Кто это? Мне об этом решении ничего не сказали.

    – Кто принял решение?

    – Я не знаю, первое лицо, наверное.

    • 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 214 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:46
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    Комментарии (10)
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    WE ARE FOR PETER
    1716040328
    Хряков людьми назвал ))
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    алдан2014
    1716040486
    Агенты мнят себя полубогами. Запретить их на хр. ...
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    LOKOfanatik19
    1716040873
    Твой агент, всем вы++ал мозги, а ты хочешь чтоб тебя оставили такого белого и пушистого? Если хороший защ, то найдешь себе команду, вот только кто будет такую личку платить?
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    Алексей З
    1716041537
    Какие обиды , все (игрок-клуб)отработали контракт полностью. Кто сказал что Джикия до пенсионного возраста должен сидеть на лавке , а ФК будет за это ему платить ? Скажем спасибо и дальше пойдём без него. Шпинёв ещё зимой лишнего наговорил , так что всё логично.
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    Osianin1969
    1716043017
    Шпинев уже потирал руки, что нагреет бабок на Спартаке. А тут облом вот сопли и пустил
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    bset
    1716043579
    Какие слова? Есть контракт - контракт закончился.
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    ...уефан
    1716043951
    ...агент-Шпинев, ты очень значительную лепту внёс в не продление контракта, так-что заткнись и молись, чтобы тебя не отп*здили...
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    СпорЦмен
    1716045819
    Чувствую руку Газпрома! :)))
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