«Люди дают слова, потом заворачивают их обратно»: агент Джикии – об уходе из «Спартака»

Вадим Шпинев, агент центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость о решении клуба не продлевать контракт с игроком.
Он дал понять, что спартаковское руководство не сдержало обещание.
– Для вас решение стало неожиданностью?
– Что для меня уже может быть неожиданностью? Люди дают слова, потом заворачивают их обратно.
– Говорят, что Павел Жданов принял решение.
– Кто это? Мне об этом решении ничего не сказали.
– Кто принял решение?
– Я не знаю, первое лицо, наверное.
- 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 214 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.