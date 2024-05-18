«Люди дают слова, потом заворачивают их обратно»: агент Джикии – об уходе из «Спартака»

Вадим Шпинев, агент центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость о решении клуба не продлевать контракт с игроком.

Он дал понять, что спартаковское руководство не сдержало обещание.

– Для вас решение стало неожиданностью?

– Что для меня уже может быть неожиданностью? Люди дают слова, потом заворачивают их обратно.

– Говорят, что Павел Жданов принял решение.

– Кто это? Мне об этом решении ничего не сказали.

– Кто принял решение?

– Я не знаю, первое лицо, наверное.