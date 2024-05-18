Опубликована заявка сборной Сербии на Евро-2024 – там 3 игрока из РПЛ

Тренерский штаб сборной Сербии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Иван Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Александр Йованович («Партизан»);
Защитники: Страхиня Павлович (РБ «Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит»), Неманья Стоич («ТСК»), Ян Карло Симич («Милан»);
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович‑Савич («Аль‑Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Александр Чиркович («ТСК»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта»), Филипп Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Матия Глушчевич («Раднички»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманья Радоньич («Мальорка»);
Нападающие: Александар Митрович («Аль‑Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков (РБ «Зальцбург»), Михаил Иванович («Воеводина»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Сербия сыграет в группе C с Англией, Данией и Словенией.