David Martinez - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|David Martinez
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|David Martinez
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|85' - 90'
|Сиэтл
|0:3
|Лос-Анджелес
|Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
|14.08.2024
|88' - 90'
|Лос-Анджелес
|4:1
|Сан-Хосе
|Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
|08.08.2024
|1' - 46'
|Лос-Анджелес
|2:0
|Остин
|Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
|45'
|21.07.2024
|78' - 90'
|Сиэтл
|0:3
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|8
|1
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2024
|78' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|18.07.2024
|86' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|14.07.2024
|67' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:5
|Коламбус (Коламбус)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2024
|84' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|23.06.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|6:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|30.03.2024
|63' -85'
|Колорадо (Денвер)
|3:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|76' 78' 85'
|24.03.2024
|66' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|75'
|17.03.2024
|68' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|10.03.2024
|78' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)