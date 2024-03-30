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    David Martinez - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя David Martinez
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 85' - 90' Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
    14.08.2024 88' - 90' Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
    08.08.2024 1' - 46' Лос-Анджелес 2:0 Остин Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
    45'
    21.07.2024 78' - 90' Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес США. МЛС, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 8 1 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2024 78' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    18.07.2024 86' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    14.07.2024 67' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:5 Коламбус (Коламбус)
    05.07.2024 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.06.2024 84' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
    23.06.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 6:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    30.03.2024 63' -85' Колорадо (Денвер) 3:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    76' 78' 85'
    24.03.2024 66' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    75'
    17.03.2024 68' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    10.03.2024 78' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    02.03.2024 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.02.2024 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
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