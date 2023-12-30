Льорис подписал контракт с клубом из США
«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры
Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
Льорис подписал контракт с клубом из США
«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры
Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС
МЛС. «Лос-Анджелес» на своем поле уступил «Реалу Солт-Лейк» в 1/8 финала