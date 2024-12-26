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    • АПЛ. «Ман Сити» не смог дома обыграть «Эвертон» (1:1), у команды Гвардиолы 1 победа в 13 матчах

    АПЛ. «Ман Сити» не смог дома обыграть «Эвертон» (1:1), у команды Гвардиолы 1 победа в 13 матчах

    «Манчестер Сити» снова потерял очки. В 18-м туре чемпионата Англии они добились только ничьей с «Эвертоном».

    Команда Хосепа Гвардиолы играла дома и вела в счете с 14-й минуты, но на 36-й соперник сумел отыграться.

    На 53-й минуте Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, а его гол с добивания отменили из-за офсайда.

    У «Ман Сити» всего одна победа в 13 последних матчах во всех турнирах при трех ничьих и девяти поражениях.

    «Сити» идет на 6-м месте в таблице АПЛ, «Эвертон» находится на 15-й строчке.

    Англия. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Б. Силва, 14; 1:1 – Ндиайе, 36.

    Незабитый пенальти: Холанд, 53 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:26
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    Комментарии (10)
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    Тинез Розоп
    1735223393
    По ходу в АПЛ тоже кто то уже чемпионство купил…
    Ответить
    рылы
    1735224138
    снова оспартачились.
    Ответить
    mutabor0992
    1735224265
    Да уж!Не думал,что у Сити ТАКОЙ глубокий кризис.
    Ответить
    Skull_Boy
    1735224266
    Для Сити сезон завершен и повезет, если хоть в топ-4 попадут
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1735224941
    Ну ниче страшного Спад это нормально
    Ответить
    Янвapь 69
    1735225362
    Лысого в Шип на очищение, а наших вислоухих квадроберов с ромбиком однозначно расформировать
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