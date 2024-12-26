АПЛ. «Ман Сити» не смог дома обыграть «Эвертон» (1:1), у команды Гвардиолы 1 победа в 13 матчах

«Манчестер Сити» снова потерял очки. В 18-м туре чемпионата Англии они добились только ничьей с «Эвертоном».

Команда Хосепа Гвардиолы играла дома и вела в счете с 14-й минуты, но на 36-й соперник сумел отыграться.

На 53-й минуте Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, а его гол с добивания отменили из-за офсайда.

У «Ман Сити» всего одна победа в 13 последних матчах во всех турнирах при трех ничьих и девяти поражениях.

«Сити» идет на 6-м месте в таблице АПЛ, «Эвертон» находится на 15-й строчке.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Б. Силва, 14; 1:1 – Ндиайе, 36.

Незабитый пенальти: Холанд, 53 – нет.

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