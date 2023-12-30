Динамо Хьюстон

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«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
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Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
«Интер Майами» без травмированного Месси проиграл финал US Open Cup
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Самая дорогая команда сезона МЛС набрала меньше очков, чем самая дешевая
22 гола Ибрагимовича не помогли «Лос-Анджелес Гэлакси» пробиться в плей-офф МЛС
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Льорис подписал контракт с клубом из США
«Лос-Анджелес» ведет переговоры с победителем ЧМ-2018
Комментарий Кьеллини по поводу завершения карьеры
Кьеллини завершит карьеру в 39 лет
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