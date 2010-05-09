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Никола Аморузо
Статистика
Никола Аморузо - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1974 (52)
| Нападающий
186 см | 82 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
17
5
0
1
0
Аталанта
15
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2 : 0
09.05.2010
Аталанта
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
02.05.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3 : 1
24.04.2010
Аталанта
55' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 1
18.04.2010
Фиорентина
1' - 67'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
11.04.2010
Аталанта
1' - 53'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 0
03.04.2010
Сиена
1' - 90'
6'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
28.03.2010
Аталанта
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
3 : 1
24.03.2010
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
21.03.2010
Ливорно
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 0
14.03.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
07.03.2010
Удинезе
72' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0 : 1
21.02.2010
Кьево
1' - 65'
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
0 : 0
14.02.2010
Аталанта
1' - 82'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 0
07.02.2010
Бари
1' - 73'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 0
31.01.2010
Аталанта
64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
3 : 0
23.01.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
0 : 0
17.01.2010
Удинезе
1' - 77'
25'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2 : 1
10.01.2010
Парма
59' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
1 : 2
06.01.2010
Ювентус
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
20.12.2009
Парма
1' - 66'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
2 : 1
13.12.2009
Болонья
46' - 90'
86'
73'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 2
06.12.2009
Парма
62' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
29.11.2009
Наполи
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
2 : 3
21.11.2009
Парма
1' - 84'
30'
53'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 0
08.11.2009
Кьево
24' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 0
31.10.2009
Парма
62' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
28.10.2009
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
3 : 1
25.10.2009
Парма
1' - 76'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 0
18.10.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2009
Парма
1' - 88'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 2
27.09.2009
Кальяри
68' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 2
23.09.2009
Парма
1' - 83'
45'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 0
20.09.2009
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2 : 0
13.09.2009
Парма
77' - 90'
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