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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Бари
Парма - Бари: обзор матча 28 октября 2009
Парма
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Бари
57'
В. Божинов
66'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Бари
Желтая карточка
А. Миранте
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
Ф. Антонелли
️️️️
Э. Альварес
ГОЛ! 2:0!
А. Палоски
Замена
П. Баррето
️️️️
В. Кутузов
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Л. Антонелли
ГОЛ! 1:0!
В. Божинов
Замена
В. Божинов
️️️️
Д. Ландзафаме
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
С. Альмирон
️️️️
Р. Аллегретти
Желтая карточка
К. Пануччи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Бари
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
78
Филиппо Антонелли
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
3-2-2-1
83
Миранте
0
Пануччи
6
Лукарелли
13
Антонелли
14
Лунардини
15
Деллафьоре
4
Морроне
14
Галлоппа
9
Палоски
4-4-2
19
Бонуччи
5
Масиелло
13
Раноккия
21
Паризи
27
Альварес
5
Донати
14
Гацци
78
Аллегретти
20
Кутузов
69
Меджиорини
13
Антонелли
7
Кастеллини
7
Кастеллини
13
Антонелли
14
Галлоппа
21
Джемаили
21
Джемаили
14
Галлоппа
7
Ландзафаме
86
Божинов
86
Божинов
7
Ландзафаме
27
Альварес
78
Антонелли
78
Антонелли
27
Альварес
78
Аллегретти
4
Альмирон
4
Альмирон
78
Аллегретти
20
Кутузов
10
Баррето
10
Баррето
20
Кутузов
Остались в запасе
Парма
Бари
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Парма - Бари
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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