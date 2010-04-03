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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сиена
Аталанта - Сиена: обзор матча 03 апреля 2010
Аталанта
03.04.2010, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Сиена
70'
А. Феррейра-Пинто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сиена
Желтая карточка
Ф. Пратали
Замена
Д. Де Ашентис
️️️️
Т. Гуаренте
ГОЛ! 1:0!
А. Феррейра-Пинто
Замена
К. Дони
️️️️
С. Тирибокки
Желтая карточка
С. Крибари
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Н. Аморузо
Желтая карточка
А. Рози
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Иван Радованович
ОП
0
Серджо Вольпи
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
17
Манфредини
13
Пелузо
25
Капелли
20
Бьянко
17
Гуаренте
19
Падоин
33
Феррейра-Пинто
0
Аморузо
90
Тирибокки
4-2-1-3
23
Курчи
14
Пратали
20
Рози
25
Крибари
36
Дель Гроссо
6
Циолис
8
Вергассола
9
Ларрондо
91
Режиналдо
5
Геззаль
7
Маккароне
16
Радованович
16
Радованович
17
Гуаренте
0
Де Ашентис
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
90
Тирибокки
27
Дони
27
Дони
90
Тирибокки
Росси
16
Калайо
16
Калайо
Росси
Остались в запасе
Аталанта
Сиена
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Аталанта - Сиена
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Атлети Адзурри
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