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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Парма
Ливорно - Парма: обзор матча 10 января 2010
Ливорно
10.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Парма
23'
Ф. Тавано
62'
К. Лукарелли
68'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Парма
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Лукарелли
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
️️️️
Л. Антонелли
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Ф. Тавано
ГОЛ! 2:0!
К. Лукарелли
Замена
В. Божинов
️️️️
Ф. Лунардини
Замена
Н. Аморузо
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
Н. Ривас
Замена
Л. Витале
️️️️
М. Пьери
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тавано
Желтая карточка
Ф. Лунардини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
91
Самуэле Модика
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
90
Лука Симеони
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
3-2-3-2
0
Де Лучия
24
Ривас
5
Кнежевич
87
Диниз
46
Пьери
77
Раймонди
5
Бергвольд
24
Моцарт
4
Филиппини
10
Тавано
99
Лукарелли
3-2-2-2
83
Миранте
0
Пануччи
24
Пачи
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
14
Лунардини
21
Джемаили
14
Галлоппа
14
Биабиани
9
Палоски
46
Пьери
3
Витале
3
Витале
46
Пьери
99
Лукарелли
87
Кандрева
87
Кандрева
99
Лукарелли
10
Тавано
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
10
Тавано
14
Лунардини
86
Божинов
86
Божинов
14
Лунардини
9
Палоски
0
Аморузо
0
Аморузо
9
Палоски
Остались в запасе
Ливорно
Парма
15
Гастон Келлерино
ЦФ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
90
Лука Симеони
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
91
Самуэле Модика
ЦЗ
90
Лука Симеони
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ливорно - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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