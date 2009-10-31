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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 31 октября 2009
Милан
31.10.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 0
Завершен
Парма
12'
М. Боррьелло
90+2'
М. Боррьелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Роналдиньо
+2
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Зеедорф
Замена
М. Амброзини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
В. Божинов
Замена
Н. Аморузо
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
Л. Антонини
Желтая карточка
К. Пануччи
Желтая карточка
Роналдиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Роналдиньо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЛП
49
Роналдиньо
ЦП
12
Пато
АП
21
Андреа Пирло
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Кларенс Зеедорф
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Алессандро Лукарелли
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
(К)
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
4-3-1-2
1
Дида
7
Антонини
13
Каладзе
3
Силва
30
Оддо
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
21
Пирло
12
Пато
10
Зеедорф
22
Боррьелло
4-1-3-2
83
Миранте
15
Деллафьоре
5
Дзаккардо
0
Пануччи
14
Лунардини
6
Лукарелли
21
Джемаили
14
Галлоппа
4
Морроне
86
Божинов
9
Палоски
7
Антонини
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
7
Антонини
8
Гаттузо
90
Амброзини
90
Амброзини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
20
Фламини
20
Фламини
10
Зеедорф
Вантаджиато
5
Будель
5
Будель
Вантаджиато
86
Божинов
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
86
Божинов
21
Джемаили
0
Аморузо
0
Аморузо
21
Джемаили
Остались в запасе
Милан
Парма
30
Флавио Рома
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Милан - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Спорт" 23:35 (в записи)
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