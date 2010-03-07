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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 07 марта 2010
Аталанта
07.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
Вторая желтая
П. Бьянко
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Ферронетти
Замена
Н. Аморузо
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
С. Тирибокки
Замена
Э. Чевантон
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Замена
М. Исла
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
К. Дони
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
С. Пепе
Замена
П. Бьянко
️️️️
Л. Таламонти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
0
Таламонти
13
Гарич
17
Гуаренте
0
Вольпи
33
Феррейра-Пинто
27
Дони
90
Тирибокки
3-5-2
1
Ханданович
26
Паскуале
25
Сапата
3
Лукович
7
Куадрадо
3
Пепе
23
Саммарко
88
Инлер
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
0
Таламонти
20
Бьянко
20
Бьянко
0
Таламонти
33
Феррейра-Пинто
23
Чевантон
23
Чевантон
33
Феррейра-Пинто
90
Тирибокки
0
Аморузо
0
Аморузо
90
Тирибокки
Исла
46
Ферронетти
46
Ферронетти
Исла
7
Куадрадо
22
Исла
22
Исла
7
Куадрадо
3
Пепе
4
Санчес
4
Санчес
3
Пепе
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Аталанта - Удинезе
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Атлети Адзурри
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