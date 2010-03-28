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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 28 марта 2010
Ювентус
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
30'
А. Дель Пьеро
82'
Ф. Мело
45'
Н. Аморузо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Желтая карточка
С. Джовинко
+1
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Замена
С. Вольпи
️️️️
Ф. Пелузо
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мело
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Замена
Амаури
️️️️
Д. Трезеге
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Замена
Ф. Мело
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 1:1!
Н. Аморузо
Пас отдал
С. Падоин
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
С. Джовинко
️️️️
Диего
Травма
Диего
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Д. Де Ашентис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ОП
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
(К)
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Маннингер
6
Гроссо
6
Легротталье
0
Каннаваро
11
Зебина
10
Маркизио
22
Сиссоко
87
Кандрева
10
Диего
10
Дель Пьеро
7
Трезеге
4-3-2
47
Консильи
13
Гарич
13
Пелузо
17
Манфредини
20
Бьянко
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
0
Де Ашентис
90
Тирибокки
0
Аморузо
87
Кандрева
30
Мело
30
Мело
87
Кандрева
7
Трезеге
11
Амаури
11
Амаури
7
Трезеге
10
Диего
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Диего
13
Пелузо
0
Вольпи
0
Вольпи
13
Пелузо
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
9
Чераволо
33
Феррейра-Пинто
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Ювентус - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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