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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ливорно
Аталанта - Ливорно: обзор матча 21 марта 2010
Аталанта
21.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ливорно
13'
С. Падоин
49'
Э. Чевантон
54'
А. Феррейра-Пинто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ливорно
Желтая карточка
Д. Моро
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Желтая карточка
Д. Ди Дженнаро
Замена
Л. Витале
️️️️
М. Пьери
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Э. Чевантон
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Д. Беллини
Желтая карточка
А. Феррейра-Пинто
ГОЛ! 3:0!
А. Феррейра-Пинто
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
К. Беллуччи
Желтая карточка
Э. Чевантон
ГОЛ! 2:0!
Э. Чевантон
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
К. Раймонди
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Р. Пертиконе
Желтая карточка
Н. Аморузо
ГОЛ! 1:0!
С. Падоин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Давиде Моро
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
20
Бьянко
13
Гарич
19
Падоин
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
23
Чевантон
0
Аморузо
3-2-2-3
34
Рубиньо
2
Пертиконе
5
Кнежевич
24
Ривас
77
Раймонди
46
Пьери
14
Моро
4
Филиппини
8
Ди Дженнаро
99
Лукарелли
20
Беллуччи
6
Беллини
13
Пелузо
13
Пелузо
6
Беллини
23
Чевантон
26
Касерта
26
Касерта
23
Чевантон
9
Чераволо
9
Чераволо
46
Пьери
3
Витале
3
Витале
46
Пьери
77
Раймонди
56
Пульцетти
56
Пульцетти
77
Раймонди
20
Беллуччи
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
20
Беллуччи
Остались в запасе
Аталанта
Ливорно
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Серджо Вольпи
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
22
Франческо Барди
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Серджо Вольпи
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Аталанта - Ливорно
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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