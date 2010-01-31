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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 31 января 2010
Сампдория
31.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
36'
А. Паломбо
45'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
Красная карточка
М. Падалино
Замена
М. Падалино
️️️️
Р. Циглер
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Замена
П. Аккарди
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
Н. Аморузо
️️️️
С. Тирибокки
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
️️️️
П. Дзанетти
Желтая карточка
Э. Чевантон
Желтая карточка
С. Падоин
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Желтая карточка
А. Феррейра-Пинто
Желтая карточка
Т. Гуаренте
ГОЛ! 1:0!
А. Паломбо
Желтая карточка
А. Паломбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
0
Никола Аморузо
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
3
Циглер
17
Луккини
13
Росси
6
Дзаури
70
Маннини
12
Тиссоне
17
Паломбо
77
Семиоли
9
Поцци
11
Паццини
4-4-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
0
Таламонти
6
Беллини
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
17
Гуаренте
11
Дзанетти
23
Чевантон
90
Тирибокки
70
Маннини
20
Аккарди
20
Аккарди
70
Маннини
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
3
Циглер
4
Падалино
4
Падалино
3
Циглер
90
Тирибокки
0
Аморузо
0
Аморузо
90
Тирибокки
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
9
Чераволо
33
Феррейра-Пинто
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Сампдория - Аталанта
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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