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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 25 октября 2009
Аталанта
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Парма
52'
С. Тирибокки
84'
Ф. Пелузо
77'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
ГОЛ! 2:1!
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Замена
А. Палоски
️️️️
Н. Аморузо
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
К. Дони
Желтая карточка
А. Консильи
Замена
Л. Таламонти
️️️️
М. Пеллегрино
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
П. Кастеллини
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:0!
С. Тирибокки
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
К. Пануччи
Замена
Э. Баррето
️️️️
Д. Де Ашентис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
13
Пелузо
3
Пеллегрино
13
Гарич
19
Падоин
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
27
Дони
90
Тирибокки
3-2-3-2
83
Миранте
27
Дзенони
0
Пануччи
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
7
Кастеллини
21
Джемаили
14
Галлоппа
4
Морроне
86
Божинов
0
Аморузо
3
Пеллегрино
0
Таламонти
0
Таламонти
3
Пеллегрино
0
Де Ашентис
8
Баррето
8
Баррето
0
Де Ашентис
27
Дони
9
Чераволо
9
Чераволо
27
Дони
14
Галлоппа
13
Антонелли
13
Антонелли
14
Галлоппа
7
Кастеллини
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
7
Кастеллини
0
Аморузо
9
Палоски
9
Палоски
0
Аморузо
Остались в запасе
Аталанта
Парма
2
Никола Мадонна
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Аталанта - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Атлети Адзурри
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