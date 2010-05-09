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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 09 мая 2010
Наполи
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
43'
Ф. Квальярелла
83'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
Желтая карточка
Н. Аморузо
Желтая карточка
Ф. Касерта
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Замена
Э. Рулло
️️️️
А. Доссена
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Д. Капелли
Замена
М. Больячино
️️️️
Х. Денис
Замена
Г. Гарич
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Замена
М. Пациенца
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
К. Маджо
Желтая карточка
С. Ароника
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-4-3
16
Де Санктис
33
Ринаудо
6
Ароника
28
Каннаваро
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
19
Денис
27
Квальярелла
4-3-2
47
Консильи
17
Манфредини
20
Бьянко
25
Капелли
6
Беллини
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
17
Гуаренте
90
Тирибокки
0
Аморузо
3
Доссена
17
Рулло
17
Рулло
3
Доссена
5
Гаргано
24
Пациенца
24
Пациенца
5
Гаргано
19
Денис
54
Больячино
54
Больячино
19
Денис
33
Феррейра-Пинто
13
Гарич
13
Гарич
33
Феррейра-Пинто
25
Капелли
26
Касерта
26
Касерта
25
Капелли
9
Чераволо
9
Чераволо
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Наполи - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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