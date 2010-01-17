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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 17 января 2010
Парма
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
Замена
Б. Корради
️️️️
П. Саммарко
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Н. Аморузо
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пепе
Желтая карточка
Д. Баста
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
П. Кастеллини
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Желтая карточка
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Лукарелли
Красная карточка
Д. Галлоппа
Пенальти не реализован!
Н. Аморузо
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
12
Андреа Писану
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
24
Пачи
7
Кастеллини
27
Дзенони
4
Морроне
21
Джемаили
14
Галлоппа
14
Биабиани
0
Аморузо
3-2-2-2
1
Ханданович
35
Кода
25
Сапата
8
Баста
22
Исла
3
Лукович
23
Саммарко
3
Пепе
10
Ди Натале
4
Санчес
7
Кастеллини
14
Лунардини
14
Лунардини
7
Кастеллини
21
Джемаили
13
Антонелли
13
Антонелли
21
Джемаили
0
Аморузо
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
0
Аморузо
26
Паскуале
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
26
Паскуале
23
Саммарко
9
Корради
9
Корради
23
Саммарко
3
Пепе
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
3
Пепе
Остались в запасе
Парма
Удинезе
12
Андреа Писану
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Андреа Писану
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Парма - Удинезе
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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