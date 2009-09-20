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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Палермо
Парма - Палермо: обзор матча 20 сентября 2009
Парма
20.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
17'
К. Дзаккардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Палермо
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
В. Божинов
️️️️
А. Палоски
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Д. Ландзафаме
Замена
Д. Суччи
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Блази
Замена
И. Будан
️️️️
Н. Бертоло
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
А. Палоски
ГОЛ! 1:0!
К. Дзаккардо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Палермо
34
Рубиньо
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Фабиу Симплисиу
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
3-2-3-2
83
Миранте
0
Пануччи
24
Пачи
6
Лукарелли
5
Дзаккардо
7
Ландзафаме
14
Галлоппа
31
Марига
4
Морроне
14
Биабиани
9
Палоски
4-3-2-1
34
Рубиньо
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
26
Блази
16
Бертоло
23
Ночерино
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Кавани
7
Ландзафаме
7
Кастеллини
7
Кастеллини
7
Ландзафаме
9
Палоски
86
Божинов
86
Божинов
9
Палоски
15
Пасторе
10
Микколи
10
Микколи
15
Пасторе
10
Кавани
19
Суччи
19
Суччи
10
Кавани
16
Бертоло
19
Будан
19
Будан
16
Бертоло
Остались в запасе
Парма
Палермо
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Парма - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Эннио Тардини
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