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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 04 октября 2009
Сампдория
04.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Парма
23'
Д. Паццини
30'
Д. Галлоппа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
Замена
А. Палоски
️️️️
Н. Аморузо
Замена
Н. Поцци
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Д. Дзенони
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
М. Падалино
️️️️
К. Беллуччи
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ! 1:1!
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Парма
16
Стефано Руссо
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-3
12
Кастеллацци
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
18
Станкявичус
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
20
Беллуччи
99
Кассано
11
Паццини
3-2-3-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
0
Пануччи
6
Лукарелли
27
Дзенони
7
Кастеллини
4
Морроне
14
Галлоппа
31
Марига
14
Биабиани
0
Аморузо
20
Беллуччи
4
Падалино
4
Падалино
20
Беллуччи
15
Поли
9
Поцци
9
Поцци
15
Поли
0
Аморузо
9
Палоски
9
Палоски
0
Аморузо
Остались в запасе
Сампдория
Парма
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
16
Стефано Руссо
ВР
5
Алессандро Будель
ЦП
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Остались в запасе
16
Стефано Руссо
ВР
5
Алессандро Будель
ЦП
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сампдория - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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