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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 24 апреля 2010
Интер
24.04.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
23'
Д. Милито
34'
М. Марига
77'
К. Киву
5'
С. Тирибокки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
Желтая карточка
М. Матерацци
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Милито
ГОЛ! 3:1!
К. Киву
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Дони
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
Н. Аморузо
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Желтая карточка
И. Кордоба
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ! 2:1!
М. Марига
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Ф. Коппола
Желтая карточка
Д. Станкович
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
П. Бьянко
ГОЛ! 0:1!
С. Тирибокки
Пас отдал
Т. Манфредини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
5
Деян Станкович
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
31
Макдональд Марига
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
27
Кристиано Дони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
16
Иван Радованович
ОП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-1-3-2
20
Сезар
26
Киву
0
Матерацци
2
Кордоба
4
Дзанетти
5
Станкович
4
Мунтари
10
Снейдер
31
Марига
22
Милито
9
Это'О
4-1-2-2
40
Коппола
25
Капелли
17
Манфредини
20
Бьянко
13
Пелузо
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
27
Дони
90
Тирибокки
5
Станкович
8
Мотта
8
Мотта
5
Станкович
10
Снейдер
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
10
Снейдер
22
Милито
7
Арнаутович
7
Арнаутович
22
Милито
27
Дони
16
Радованович
16
Радованович
27
Дони
33
Феррейра-Пинто
0
Аморузо
0
Аморузо
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
9
Чераволо
Остались в запасе
Интер
Аталанта
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Франческо Росси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Интер - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
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