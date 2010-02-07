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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Бари
Аталанта - Бари: обзор матча 07 февраля 2010
Аталанта
07.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бари
82'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Бари
ГОЛ! 1:0!
С. Тирибокки
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Ф. Касерта
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Н. Аморузо
Замена
П. Камата
️️️️
В. Коман
Замена
А. Сесту
️️️️
Э. Альварес
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
П. Баррето
Желтая карточка
С. Падоин
Желтая карточка
К. Дони
Желтая карточка
Т. Манфредини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
0
Таламонти
13
Гарич
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
26
Касерта
27
Дони
0
Аморузо
4-4-2
1
Жилле
5
Масиелло
16
Диамутене
19
Бонуччи
32
Масиелло
27
Альварес
14
Гацци
5
Донати
78
Коман
10
Баррето
69
Меджиорини
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
9
Чераволо
33
Феррейра-Пинто
0
Аморузо
90
Тирибокки
90
Тирибокки
0
Аморузо
26
Касерта
23
Чевантон
23
Чевантон
26
Касерта
78
Коман
10
Камата
10
Камата
78
Коман
27
Альварес
7
Сесту
7
Сесту
27
Альварес
10
Баррето
9
Кастильо
9
Кастильо
10
Баррето
Остались в запасе
Аталанта
Бари
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Аталанта - Бари
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Атлети Адзурри
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