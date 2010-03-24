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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 24 марта 2010
Аталанта
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
53'
С. Тирибокки
90'
Д. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
ГОЛ! 1:1!
Д. Конти
Пенальти не реализован!
А. Коссу
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Жеда
Замена
Д. Де Ашентис
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Замена
Жеда
️️️️
Х. Ларривей
Желтая карточка
М. Канини
ГОЛ! 1:0!
С. Тирибокки
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Э. Чевантон
17'
Красная карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
Ф. Пелузо
13'
11'
Желтая карточка
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
7
Нене
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
17
Манфредини
20
Бьянко
13
Пелузо
13
Гарич
19
Падоин
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
23
Чевантон
0
Аморузо
4-3-1-2
22
Маркетти
2
Канини
13
Астори
15
Ариаудо
33
Агостини
27
Дессена
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
21
Матри
11
Ларривей
33
Феррейра-Пинто
0
Де Ашентис
0
Де Ашентис
33
Феррейра-Пинто
23
Чевантон
90
Тирибокки
90
Тирибокки
23
Чевантон
9
Чераволо
9
Чераволо
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
11
Ларривей
27
Жеда
27
Жеда
11
Ларривей
Жеда
26
Рагацу
26
Рагацу
Жеда
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Бортоло Мутти
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
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