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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 13 декабря 2009
Парма
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
57'
К. Пануччи
86'
Н. Аморузо
43'
Г. Мудингай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 2:1!
Н. Аморузо
Замена
Л. Виджиани
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Д. Биабиани
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Салайета
Замена
А. Палоски
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Пенальти не реализован!
Н. Аморузо
Красная карточка
М. Бритос
ГОЛ! 1:1!
К. Пануччи
Желтая карточка
С. Ланна
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
Н. Аморузо
️️️️
Д. Ландзафаме
Желтая карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 0:1!
Г. Мудингай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
74
Давиде Бомбардини
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
0
Никола Аморузо
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Лука Виджиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-2-3-1
83
Миранте
0
Пануччи
6
Лукарелли
24
Пачи
7
Кастеллини
5
Дзаккардо
4
Морроне
21
Джемаили
14
Галлоппа
14
Биабиани
4-2-2-2
2
Вивиано
77
Дзенони
24
Раджи
3
Бритос
0
Ланна
16
Мудингай
11
Гуана
10
Адаилтон
74
Бомбардини
9
Ди Вайо
17
Салайета
14
Биабиани
14
Лунардини
14
Лунардини
14
Биабиани
7
Ландзафаме
0
Аморузо
0
Аморузо
7
Ландзафаме
21
Джемаили
9
Палоски
9
Палоски
21
Джемаили
10
Адаилтон
80
Валиани
80
Валиани
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
0
Виджиани
0
Виджиани
9
Ди Вайо
17
Салайета
10
Освальдо
10
Освальдо
17
Салайета
Остались в запасе
Парма
Болонья
1
Никола Паварини
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Парма - Болонья
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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