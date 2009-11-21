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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 21 ноября 2009
Фиорентина
21.11.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 3
Завершен
Парма
25'
А. Джилардино
62'
А. Джилардино
30'
Н. Аморузо
52'
В. Божинов
67'
Д. Ландзафаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Желтая карточка
Б. Джемаили
Вторая желтая
М. Донадель
Замена
М. Марига
️️️️
Н. Аморузо
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Ч. Натали
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
Д. Галлоппа
ГОЛ! 2:3!
Д. Ландзафаме
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
В. Божинов
ГОЛ! 2:2!
А. Джилардино
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Н. Аморузо
ГОЛ! 1:2!
В. Божинов
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
М. Паскуаль
ГОЛ! 1:1!
Н. Аморузо
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-5-1
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Дайнелли
14
Натали
16
Комотто
11
Сантана
11
Варгас
14
Дзанетти
33
Донадель
32
Маркьонни
19
Джилардино
3-2-3-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
0
Пануччи
6
Лукарелли
15
Деллафьоре
7
Кастеллини
21
Джемаили
14
Галлоппа
4
Морроне
86
Божинов
0
Аморузо
14
Натали
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
14
Натали
11
Сантана
9
Кастильо
9
Кастильо
11
Сантана
14
Галлоппа
14
Лунардини
14
Лунардини
14
Галлоппа
86
Божинов
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
86
Божинов
0
Аморузо
31
Марига
31
Марига
0
Аморузо
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Фиорентина - Парма
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
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