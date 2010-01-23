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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Парма
Катания - Парма: обзор матча 23 января 2010
Катания
23.01.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Парма
15'
Д. Маскара
71'
Х. Мартинес
77'
Т. Моримото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Парма
Замена
Ф. Моретти
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 3:0!
Т. Моримото
Замена
Т. Моримото
️️️️
К. Льяма
ГОЛ! 2:0!
Х. Мартинес
Замена
️️️️
К. Пануччи
Замена
М. Иско
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Л. Антонелли
️️️️
М. Марига
Желтая карточка
В. Божинов
Желтая карточка
М. Бьяджианти
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ф. Лунардини
Желтая карточка
Э. Карбони
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Желтая карточка
П. Альварес
Пенальти не реализован!
Д. Маскара
ГОЛ! 1:0!
Д. Маскара
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
23
Абель Джигли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
12
Андреа Писану
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
22
Альварес
19
Льяма
27
Бьяджианти
5
Карбони
24
Риккьюти
25
Маскара
55
Мартинес
3-2-3-2
83
Миранте
0
Пануччи
24
Пачи
6
Лукарелли
15
Деллафьоре
14
Лунардини
4
Морроне
31
Марига
21
Джемаили
86
Божинов
0
Аморузо
27
Бьяджианти
10
Моретти
10
Моретти
27
Бьяджианти
24
Риккьюти
22
Иско
22
Иско
24
Риккьюти
19
Льяма
15
Моримото
15
Моримото
19
Льяма
31
Марига
13
Антонелли
13
Антонелли
31
Марига
14
Лунардини
14
Биабиани
14
Биабиани
14
Лунардини
Остались в запасе
Катания
Парма
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
23
Абель Джигли
ЦЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
12
Андреа Писану
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
23
Абель Джигли
ЦЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
12
Андреа Писану
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Катания - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Анджело Массимино
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