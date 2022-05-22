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Пабло Пьятти
Статистика
Пабло Пьятти - статистика
Завершил карьеру
31 марта 1989 (37), Ла-Карлота
#10 | Нападающий
163 см | 63 кг
Аргентина | Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
3 : 1
22.05.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 0
15.05.2022
Эльче
1' - 61'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
3 : 0
07.05.2022
Эльче
81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 1
19.04.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
3 : 0
16.04.2022
Мальорка
71' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 2
10.04.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2 : 1
03.04.2022
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
0 : 1
19.03.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
1 : 2
06.03.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 0
25.02.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эльче
2 : 1
18.02.2022
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
11.02.2022
Эльче
75' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
3 : 1
05.02.2022
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
2 : 2
23.01.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 2
10.01.2022
Эльче
88' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
0 : 0
02.01.2022
Гранада
80' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3 : 2
18.12.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
11.12.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
3 : 1
05.12.2021
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 3
21.11.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 2
23.10.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.10.2021
Эльче
1' - 65'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
57' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.09.2021
Эльче
1' - 77'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
1 : 1
28.08.2021
Севилья
Был в запасе
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