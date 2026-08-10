Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ

Владимир Кузьмичев, футбольный агент, на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал о работе своей компании этим летом.

– Лето обычно жаркое бывает. Оно жаркое по погоде, но не по трансферам. С чем ты это связываешь?

– С учeтом того, что наша компания занимается только российскими ребятами, а рынок по российским футболистам с учeтом лимита всe-таки стал более сложный… Все считают деньги, все смотрят качество ребят. И, соответственно, хоть это может быть не так сильно заметно, но суммы, которые фигурируют в том или ином предложении, они уже выше.

Более того, не очень большое количество ребят, которые уже состоялись и которые востребованы в клубах. И, соответственно, те, которые есть, их клубы стараются сохранить у себя. Чем отдавать конкурентам.