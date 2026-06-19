После первого тура группы D Турция и Парагвай оказались в сложном положении. Обе команды стартовали с поражений и теперь подходят к очной встрече с пониманием, что потеря очков может практически лишить их шансов на выход в плей-офф.

Турки уступили Австралии (0:2), а Парагвай был разбит хозяевами турнира – национальной командой США (1:4). При этом характер поражений был разным: если команда Винченцо Монтеллы долго сохраняла интригу и проиграла во многом из-за собственных ошибок, то парагвайцы столкнулись с настоящим ураганом от «звездно-полосатых». Очный поединок Турции и Парагвая состоится 20-го июня в 6 утра по Москве. Место проведения – арена клуба НФЛ «Сан-Франциско Фотинайнерз» в Санта-Кларе, Калифорния.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Турция

В игре с «соккеруз» турки больше владели мячом и старались действовать первым номером, но столкнулись с привычной проблемой последних лет: недостатке остроты в завершающей в завершающей стадии атак.

Команда Винченцо Монтеллы долгое время держала ситуацию под контролем, однако пропущенный мяч после стандарта заставил ее раскрываться.

Несмотря на неудачный старт, турецкая сборная по-прежнему обладает качественным составом. Арда Гюлер отвечает за креатив, Кенан Йылдыз добавляет скорости в атаке, а Хакан Чалханоглу трудится на ниве общей организации игры + умело исполняет стандарты.

Парагвай

Команда Густаво Альфаро пережила тяжелый вечер в поединке с США. Плохо не только, что парагвайцы уступили, но и то, что «сгорели» с разницей -3. Главная задача тренерского штаба – вернуть подопечным психологическую устойчивость после болезненного поражения.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» больше склоняются к успеху турецкой сборной. Очевидно, что не последнюю роль в этом отыгрывает тот факт, что сборная США просто смяла парагвайцев в первом туре. Рассмотрим основные рынки:

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Турции 2.02 2.00 Ничья 3.40 3.40 Победа сборной Парагвая 4.00 3.95 Двойной шанс: Турция не проиграет 1.25 1.25 Двойной шанс: Парагвай не проиграет 1.81 1.80 Тотал меньше 2.5 1.70 1.75 Тотал больше 2.5 2.18 2.10 Фора сборной Турции (0) 1.44 1.45 Фора сборной Парагвай (0) 2.85 2.75

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Победитель этой встречи сохранит реальные шансы на плей-офф, а проигравший практически выпадет из борьбы. У Монтеллы под рукой хватает быстрых и техничных исполнителей, что, впрочем, далеко не всегда отражается на качестве атаки – турки создают маловато моментов.

Парагвай предпочитает действовать в силовой манере и достаточно сильны на стандартных положениях.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Турки уже успели испытать немало проблем в противостоянии с прямолинейной и местами жесткой командой (Австралия). Вероятно, Винценцо Монтелла сделает соответствующие выводы и его подопечные будут максимально настроены зацепиться за три очка. У Турции есть все шансы на успех.

Тоталы

Цена ошибки слишком высока, а значит, обе команды наверняка начнут матч осторожно – никто не станет лезть на рожон. Турция будет больше владеть мячом, а Парагвай сосредоточится на разрушении и «контрах».

Форы

Матч выглядит достаточно вязким и упорным, поэтому крупное преимущество одной из сторон выглядит очень маловероятным сценарием.

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