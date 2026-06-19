После первого тура группы D Турция и Парагвай оказались в сложном положении. Обе команды стартовали с поражений и теперь подходят к очной встрече с пониманием, что потеря очков может практически лишить их шансов на выход в плей-офф.
Турки уступили Австралии (0:2), а Парагвай был разбит хозяевами турнира – национальной командой США (1:4). При этом характер поражений был разным: если команда Винченцо Монтеллы долго сохраняла интригу и проиграла во многом из-за собственных ошибок, то парагвайцы столкнулись с настоящим ураганом от «звездно-полосатых». Очный поединок Турции и Парагвая состоится 20-го июня в 6 утра по Москве. Место проведения – арена клуба НФЛ «Сан-Франциско Фотинайнерз» в Санта-Кларе, Калифорния.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Форма команд
Турция
В игре с «соккеруз» турки больше владели мячом и старались действовать первым номером, но столкнулись с привычной проблемой последних лет: недостатке остроты в завершающей в завершающей стадии атак.
Команда Винченцо Монтеллы долгое время держала ситуацию под контролем, однако пропущенный мяч после стандарта заставил ее раскрываться.
Несмотря на неудачный старт, турецкая сборная по-прежнему обладает качественным составом. Арда Гюлер отвечает за креатив, Кенан Йылдыз добавляет скорости в атаке, а Хакан Чалханоглу трудится на ниве общей организации игры + умело исполняет стандарты.
Парагвай
Команда Густаво Альфаро пережила тяжелый вечер в поединке с США. Плохо не только, что парагвайцы уступили, но и то, что «сгорели» с разницей -3. Главная задача тренерского штаба – вернуть подопечным психологическую устойчивость после болезненного поражения.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» больше склоняются к успеху турецкой сборной. Очевидно, что не последнюю роль в этом отыгрывает тот факт, что сборная США просто смяла парагвайцев в первом туре. Рассмотрим основные рынки:
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Турции
|
2.02
|
2.00
|
Ничья
|
3.40
|
3.40
|
Победа сборной Парагвая
|
4.00
|
3.95
|
Двойной шанс: Турция не проиграет
|
1.25
|
1.25
|
Двойной шанс: Парагвай не проиграет
|
1.81
|
1.80
|
Тотал меньше 2.5
|
1.70
|
1.75
|
Тотал больше 2.5
|
2.18
|
2.10
|
Фора сборной Турции (0)
|
1.44
|
1.45
|
Фора сборной Парагвай (0)
|
2.85
|
2.75
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Победитель этой встречи сохранит реальные шансы на плей-офф, а проигравший практически выпадет из борьбы. У Монтеллы под рукой хватает быстрых и техничных исполнителей, что, впрочем, далеко не всегда отражается на качестве атаки – турки создают маловато моментов.
Парагвай предпочитает действовать в силовой манере и достаточно сильны на стандартных положениях.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Турки уже успели испытать немало проблем в противостоянии с прямолинейной и местами жесткой командой (Австралия). Вероятно, Винценцо Монтелла сделает соответствующие выводы и его подопечные будут максимально настроены зацепиться за три очка. У Турции есть все шансы на успех.
Тоталы
Цена ошибки слишком высока, а значит, обе команды наверняка начнут матч осторожно – никто не станет лезть на рожон. Турция будет больше владеть мячом, а Парагвай сосредоточится на разрушении и «контрах».
Форы
Матч выглядит достаточно вязким и упорным, поэтому крупное преимущество одной из сторон выглядит очень маловероятным сценарием.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!