Депутат Свищев сказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился впечатлениями от чемпионата мира после окончания первого тура группового этапа.
- Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
«Мне нравится Аргентина. Месси, я считаю, красавчик, творит чудеса на этом чемпионате.
Конечно, как и любой чемпионат мира, этот приносит свои новости, которые не соответствуют логике: сильнейшие команды не могут выиграть.
Появляются новые команды, какие‑то даже новые страны, которые в футбольном мире раньше не были замечены.
Поэтому будет интересно. Жду, когда групповой этап закончится, будет интересно смотреть», – сказал Свищев.
- Аргентина стартовала с крупной победы над Алжиром (3:0).
- 38-летний Месси оформил хет-трик и повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на ЧМ (по 16).
- Следующий соперник «альбиселесте» – Австрия (22 июня, 20:00 мск).
Источник: «Матч ТВ»