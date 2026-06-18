Депутат Свищев сказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился впечатлениями от чемпионата мира после окончания первого тура группового этапа.

Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

«Мне нравится Аргентина. Месси, я считаю, красавчик, творит чудеса на этом чемпионате.

Конечно, как и любой чемпионат мира, этот приносит свои новости, которые не соответствуют логике: сильнейшие команды не могут выиграть.

Появляются новые команды, какие‑то даже новые страны, которые в футбольном мире раньше не были замечены.

Поэтому будет интересно. Жду, когда групповой этап закончится, будет интересно смотреть», – сказал Свищев.