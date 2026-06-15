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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Саудовская Аравия – Уругвай 16 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Саудовская Аравия – Уругвай 16 июня 2026 года

Сегодня, 09:06

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Саудовской Аравии и сборной Уругвая состоится 16 июня 2026 года. Встреча пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», начало – в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на платформах «Кинопоиск», Okko.

Форма команд

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии провела 10 последних матчей: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 13 (1.3 за игру). Лишь в 20% встреч саудовцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, а тотал больше 2.5 проходил в 70% матчей.

В последних играх Саудовская Аравия сыграла вничью с Сенегалом (0:0), обыграла Пуэрто-Рико (3:0), Коморы (3:1), Палестину (2:1) и Оман (2:1), но уступила Эквадору (1:2), Сербии (1:2), Египту (0:4), Иордании (0:1) и Марокко (0:1). Команда нередко допускает ошибки в обороне и нестабильна против соперников высокого уровня.

Уругвай

Сборная Уругвая провела 10 последних матчей: 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Команда забила 10 голов (1.0 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру). В 60% встреч уругвайцы сохранили ворота «сухими», а тотал меньше 2.5 проходил в 70% матчей.

В последних играх Уругвай сыграл вничью с Алжиром (0:0), Англией (1:1), Мексикой (0:0) и Чили (0:0), обыграл Узбекистан (2:1), Доминиканскую Республику (1:0), Перу (3:0) и Венесуэлу (2:0), но уступил США (1:5) и Парагваю (0:2). Команда делает ставку на организованную оборону и контроль темпа, поэтому ее матчи редко получаются результативными.

Статистика и игровой баланс

По общим результатам команды выглядят достаточно близко: обе одержали по 4 победы в последних 10 матчах. Однако Уругвай выглядит надежнее в обороне – 9 пропущенных мячей против 13 у Саудовской Аравии, а также 60% сухих матчей против 20%.

Саудовская Аравия немного превосходит соперника по количеству ударов (11.7 против 10.4 за матч), ударам в створ (3.1 против 2.7) и владению мячом (58.5% против 57.1%). Однако эти показатели не всегда конвертируются в результат. Уругвай же показывает более прагматичный футбол и значительно чаще добивается положительного результата за счет дисциплины в обороне.

Отдельно стоит отметить различие по тоталам: у саудовцев в 70% матчей проходил тотал больше 2.5, тогда как у Уругвая в 70% встреч фиксировался тотал меньше 2.5. Это говорит о столкновении двух противоположных игровых стилей.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерских компаний считают Уругвай фаворитом встречи благодаря более надежной обороне и стабильности результатов на дистанции. Саудовская Аравия способна навязать борьбу, однако по качеству игры против сильных соперников пока уступает.

Рынок

Бетсити

Фонбет

Победа Саудовской Аравии

7.40

7.90

Ничья

4.30

4.40

Победа Уругвая

1.48

1.48

Двойной шанс: Саудовская аравия не проиграет

2.70

2.65

Двойной шанс: Уругвай не проиграет

1.10

1.08

Тотал меньше 2.5

1.75

1.77

Тотал больше 2.5

2.10

2.07

Фора Уругвая (–1)

1.80

1.77

(Коэффициенты действительны на момент публикации.)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Уругвай выглядит предпочтительнее благодаря более надежной обороне и меньшему количеству поражений. Саудовская Аравия способна создавать моменты и контролировать мяч, однако против организованных соперников часто испытывает сложности с реализацией и обороной.

Тоталы

Статистика команд указывает на противостояние разных подходов. Саудовская Аравия чаще играет результативные матчи, тогда как Уругвай регулярно уходит в низовые сценарии. Наиболее вероятным выглядит диапазон в 1–3 гола за матч.

Форы

Уругвай редко громит соперников, но и проигрывает нечасто. Саудовская Аравия способна долго удерживать равный счет, поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит минимальная победа Уругвая либо ничья в упорном матче.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Уругвай Саудовская Аравия
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