Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Саудовской Аравии и сборной Уругвая состоится 16 июня 2026 года. Встреча пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум», начало – в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на платформах «Кинопоиск», Okko.
Форма команд
Саудовская Аравия
Сборная Саудовской Аравии провела 10 последних матчей: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 13 (1.3 за игру). Лишь в 20% встреч саудовцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, а тотал больше 2.5 проходил в 70% матчей.
В последних играх Саудовская Аравия сыграла вничью с Сенегалом (0:0), обыграла Пуэрто-Рико (3:0), Коморы (3:1), Палестину (2:1) и Оман (2:1), но уступила Эквадору (1:2), Сербии (1:2), Египту (0:4), Иордании (0:1) и Марокко (0:1). Команда нередко допускает ошибки в обороне и нестабильна против соперников высокого уровня.
Уругвай
Сборная Уругвая провела 10 последних матчей: 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Команда забила 10 голов (1.0 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру). В 60% встреч уругвайцы сохранили ворота «сухими», а тотал меньше 2.5 проходил в 70% матчей.
В последних играх Уругвай сыграл вничью с Алжиром (0:0), Англией (1:1), Мексикой (0:0) и Чили (0:0), обыграл Узбекистан (2:1), Доминиканскую Республику (1:0), Перу (3:0) и Венесуэлу (2:0), но уступил США (1:5) и Парагваю (0:2). Команда делает ставку на организованную оборону и контроль темпа, поэтому ее матчи редко получаются результативными.
Статистика и игровой баланс
По общим результатам команды выглядят достаточно близко: обе одержали по 4 победы в последних 10 матчах. Однако Уругвай выглядит надежнее в обороне – 9 пропущенных мячей против 13 у Саудовской Аравии, а также 60% сухих матчей против 20%.
Саудовская Аравия немного превосходит соперника по количеству ударов (11.7 против 10.4 за матч), ударам в створ (3.1 против 2.7) и владению мячом (58.5% против 57.1%). Однако эти показатели не всегда конвертируются в результат. Уругвай же показывает более прагматичный футбол и значительно чаще добивается положительного результата за счет дисциплины в обороне.
Отдельно стоит отметить различие по тоталам: у саудовцев в 70% матчей проходил тотал больше 2.5, тогда как у Уругвая в 70% встреч фиксировался тотал меньше 2.5. Это говорит о столкновении двух противоположных игровых стилей.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики букмекерских компаний считают Уругвай фаворитом встречи благодаря более надежной обороне и стабильности результатов на дистанции. Саудовская Аравия способна навязать борьбу, однако по качеству игры против сильных соперников пока уступает.
|
Рынок
|
Бетсити
|
Фонбет
|
Победа Саудовской Аравии
|
7.40
|
7.90
|
Ничья
|
4.30
|
4.40
|
Победа Уругвая
|
1.48
|
1.48
|
Двойной шанс: Саудовская аравия не проиграет
|
2.70
|
2.65
|
Двойной шанс: Уругвай не проиграет
|
1.10
|
1.08
|
Тотал меньше 2.5
|
1.75
|
1.77
|
Тотал больше 2.5
|
2.10
|
2.07
|
Фора Уругвая (–1)
|
1.80
|
1.77
(Коэффициенты действительны на момент публикации.)
Кратко о главных рынках
Исход матча
Уругвай выглядит предпочтительнее благодаря более надежной обороне и меньшему количеству поражений. Саудовская Аравия способна создавать моменты и контролировать мяч, однако против организованных соперников часто испытывает сложности с реализацией и обороной.
Тоталы
Статистика команд указывает на противостояние разных подходов. Саудовская Аравия чаще играет результативные матчи, тогда как Уругвай регулярно уходит в низовые сценарии. Наиболее вероятным выглядит диапазон в 1–3 гола за матч.
Форы
Уругвай редко громит соперников, но и проигрывает нечасто. Саудовская Аравия способна долго удерживать равный счет, поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит минимальная победа Уругвая либо ничья в упорном матче.
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