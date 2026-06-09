«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»

«Спартак» намерен предложить 4 миллиона евро за нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.
Московский клуб в ближайшее время выйдет с официальным предложением о трансфере. При этом «Локомотив» рассчитывает получить за 28-летнего форварда 6 миллионов евро.
- Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- До перехода в стан железнодорожников форвард играл за «Оренбург», «Сочи» и «Волгарь». Дмитрий – воспитанник «Краснодара».
- Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Воробьеву со стороны петербургского «Зенита».
Источник: «Чемпионат»