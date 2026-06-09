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«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»

Сегодня, 10:31
11

«Спартак» намерен предложить 4 миллиона евро за нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Московский клуб в ближайшее время выйдет с официальным предложением о трансфере. При этом «Локомотив» рассчитывает получить за 28-летнего форварда 6 миллионов евро.

  • Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
  • До перехода в стан железнодорожников форвард играл за «Оренбург», «Сочи» и «Волгарь». Дмитрий – воспитанник «Краснодара».
  • Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Воробьеву со стороны петербургского «Зенита».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Воробьев Дмитрий
Комментарии (11)
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СильныйМозг
1780990463
Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я! Давно хотел сказать, как же стыдно за спартак!
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Боцман59rus
1780991645
_ это они с Воробьёвым собрались чемпионат выигрывать? ...своих таких вагон и маленькая тележка
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Император Бомжей
1780992408
Галактионова душат со всех сторон, всех продают, а потом орут, что он плохой тренер!
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САДЫЧОК
1780992525
Не нужен он Спартаку! Угальде в разы сильнее и разнообразнее.
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Император 1
1780992873
А что так мало
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loko-the_best
1780993556
один из лучших форврардов РПЛ стоит 6 лямов, пон.
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АК 68
1780994277
Оптимизма от этого трансфера, если он состоится, нет, единственное верится, что пользы он будет приносить немного больше, чем Заболотный.
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