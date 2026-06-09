«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»

«Спартак» намерен предложить 4 миллиона евро за нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Московский клуб в ближайшее время выйдет с официальным предложением о трансфере. При этом «Локомотив» рассчитывает получить за 28-летнего форварда 6 миллионов евро.