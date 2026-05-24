Раскрыты гонорары судей суперфинала Кубка России

Общая сумма выплат арбитров суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар» превысит 1 миллион рублей.

Если смета расходов на вознаграждения, утвержденная в июне прошлого года, не увеличилась, главному судье Иналу Танашеву заплатят 400 тысяч рублей.

Первому и второму ассистентам Рустаму Мухтарову и Адлану Хатуеву достанется по 200 тысяч, резервному судье Евгению Буланову – 100 тысяч, резервному ассистенту Денису Петрову – 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) Артуру Федорову – 200 тысяч, ассистенту ВАР (АВАР) Сергею Цыганку – 100 тысяч. Гонорар инспектора Николая Левникова составит 200 тысяч рублей.