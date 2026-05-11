Мнение Рабинера о феерической победе ЦСКА над «Пари НН»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче 29-го тура РПЛ «Пари НН» – ЦСКА (1:2).

Москвичи проигрывали до 88-й минуты.

18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

«Какое-то абсолютное безумие в концовке матча «Пари НН» – ЦСКА.

Еще за пять минут до конца при 1:0 в пользу Нижнего, казалось, ничего, абсолютно ничего не может уже произойти. Потому-то, если честно, я и отвлекся от игры, и начал писать пост о дне рождения Юрия Палыча, что собирался сделать после финального свистка :)

Весь второй тайм Нижний полностью контролировал игру, а армейцам как раз не хватало ни воли, ни желания, ни энергетики. Счет не раз и не два мог стать 2:0. Другой уровень мотивации у нижегородцев, казалось, определяет всe. Еще в перерыве защитник Коледин говорил, что ни в коем случае нельзя пятиться назад, оборонять эти 1:0 – сколько раз уже на том горели. И не пятились, и не обороняли.

Но сгорели.

В середине тайма Дмитрий Игдисамов выпустил трех молодых вместо двух опытных, включая Баринова, и одного молодого – Бандикяна. Глядя на уходящего с поля Мусаева, вспоминая его упущенный шанс в Кубке со «Спартаком» и глубокое впечатление от его интервью пару лет назад Спортсу, подумал вот о чем. Тамерлан – человек тонкий, рефлексирующий, сомневающийся. Если говорить о человеческих качествах – только плюс. У таких людей всегда есть совесть.

Но насколько все это нужно спортсменам, как на них влияет – большой вопрос. Возможно, спортсменам, наоборот, для успеха надо быть простыми, решительными, настойчивыми, ни в чем не сомневавшимися, а в себе и подавно, прущими вперед, как танк. И кто знает, не делает ли рефлексия Мусаева более уязвимым, чем много его проще устроенных коллег по ремеслу...

Пока я обо всем этом думал, а потом писал пост о дне рождения Семина, не сомневаясь уже в итоговом результате, ЦСКА меня разбудил. На 89-й сравняв, а на 90-й забив победный.

И почти наверняка отправив Нижний в Первую лигу. Потому что теперь команде Гаранина нужно выигрывать в Казани, а команде Евсеева – проигрывать дома «Спартаку». А ведь даже если бы в Нижнем была ничья, и отрыв был бы не три, а два, и Нижний победил в Казани, а Махачкала сыграла с красно-белыми вничью, – оставался бы «Пари НН». А на 88-й нижегородцам хватило бы набрать в последнем туре столько же, сколько и их конкурентам.

Вот и схватился за голову, и не отпускал ее Гаранин.

До последних минут кубкового матча со «Спартаком» я не знал 18-летнего футболиста Имрана Фирова. Тогда его выпустил на замену Игдисамов. Теперь это произошло раньше. И на 88-й он отдал идеальный пас, который почти с линии ворот внес в них Данила Козлов. А минутой позже сам Фиров вбил мяч под перекладину.

И выигравшая команда вдруг стала проигравшей. О чем еще пятью минутами ранее не было и речи...

...А я еще за мгновения до начала матча понял, что Нижний обречен и иначе быть не может. Потом все пошло иначе, и я об этом забыл. Но когда все закончилось так, как закончилось, – вспомнил.

Вот только почему я перед самой игрой так решил – рассказывать не буду. Может, когда-нибудь, но не сейчас. Пусть это останется только со мной», – написал Рабинер.