«Балтика» отказалась от покупки вингера другого клуба РПЛ

«Балтика» утратила интерес к вингеру «Пари НН» Реналдо Сефасу.
Все из-за зарплаты игрока, которая в нижегородском клубе составляет 40 тысяч евро в месяц.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев очень хотел подписать ямайца, но руководство калининградцев посчитало, что это дорого, тем более что запросы футболиста выросли.
- 26-летний Сефас в этом сезоне провел за «Пари НН» 27 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с нижегородцами рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 900 тысяч евро.