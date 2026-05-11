«Балтика» отказалась от покупки вингера другого клуба РПЛ

«Балтика» утратила интерес к вингеру «Пари НН» Реналдо Сефасу.

Все из-за зарплаты игрока, которая в нижегородском клубе составляет 40 тысяч евро в месяц.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев очень хотел подписать ямайца, но руководство калининградцев посчитало, что это дорого, тем более что запросы футболиста выросли.