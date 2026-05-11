Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным

Сегодня, 08:43
7

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о потере командой шансов на бронзовые медали РПЛ после гостевого поражения от «Локомотива» (0:1).

«Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили всю эту лигу. Показали, что не обязательно вбухивать для этого 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть, навязывать свое желание.

Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. В перерыве сборов в Турции я летал посмотреть вживую «Комо» – хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.

И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным – это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи.

У нас в клубе все делают все возможное для успеха. Тренерский штаб, пресс-служба. Все наши службы, болельщики... Я кайфую от того, что происходит. Наверное, пока мы не заслужили (бронзу). Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас и всколыхнули лигу, заняли третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место с 46 очками после 29 туров. Команда отстала на 7 очков от идущего 3-м «Локомотива».
  • 53-летний Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Талалаев Андрей
Комментарии (7)
aaasderow
1778479202
NewLife
1778481607
Если бы да кабы...)
Play
1778481751
Из одного сезона Балтики делают какую-то уникальную историю, а из Талалаева гениального тренера. Таких "Балтик" в истории РПЛ было достаточно - Ростов, Крылья, Арсенал, Ахмат, Сочи выдавали очень удачные сезоны, занимая медальные или околомедальные места. Талалаев нигде никогда не работал больше двух лет, настоящую команду он строить не умеет, выстрел с Балтикой это выстрел в небо, в следующем сезоне будут бороться за выживание, а гениальный Талалаев пойдёт искать новую работу.
Император 1
1778483794
Удачи в следующем сезоне
Орлов: «Глушенков так и не стал лидером «Зенита», к Соболеву у меня одна претензия»
