Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о потере командой шансов на бронзовые медали РПЛ после гостевого поражения от «Локомотива» (0:1).

«Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили всю эту лигу. Показали, что не обязательно вбухивать для этого 100 миллионов евро, а можно этими парнями играть, навязывать свое желание.

Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. В перерыве сборов в Турции я летал посмотреть вживую «Комо» – хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.

И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Семиным – это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи.

У нас в клубе все делают все возможное для успеха. Тренерский штаб, пресс-служба. Все наши службы, болельщики... Я кайфую от того, что происходит. Наверное, пока мы не заслужили (бронзу). Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас и всколыхнули лигу, заняли третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать», – сказал Талалаев.