Соболев – о незабитом пенальти Луиса Энрике: «Не буду комментировать, наверное, я должен был бить»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча с «Сочи».

«Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ.

Победный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин.

В первом тайме Луис Энрике не реализовал пенальти.

– В начале первого тайма были моменты, которые нужно было забивать. Забей мы хотя бы один гол, то ситуация была бы другая. А так получили нервы.

– Почем не били пенальти?

– Не знаю.

– Должны был бить вы?

– Не буду комментировать. Наверное, да.

– Что происходило в перерыве?

– Я был уверен, что забьем и выиграем. Не было определенного нерва. Просто понимали, что нужно побеждать. Но у соперника тоже была задача, своя мотивация.