Соболев – о незабитом пенальти Луиса Энрике: «Не буду комментировать, наверное, я должен был бить»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча с «Сочи».
- «Зенит» одержал волевую победу со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ.
- Победный гол на 84-й минуте забил вышедший на замену Александр Ерохин.
- В первом тайме Луис Энрике не реализовал пенальти.
– В начале первого тайма были моменты, которые нужно было забивать. Забей мы хотя бы один гол, то ситуация была бы другая. А так получили нервы.
– Почем не били пенальти?
– Не знаю.
– Должны был бить вы?
– Не буду комментировать. Наверное, да.
– Что происходило в перерыве?
– Я был уверен, что забьем и выиграем. Не было определенного нерва. Просто понимали, что нужно побеждать. Но у соперника тоже была задача, своя мотивация.
Источник: «Матч ТВ»