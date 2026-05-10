Жительница Краснодара встретила игроков «Динамо» в «Пятерочке»

Жительница Краснодара случайно встретила футболистов «Динамо» в супермаркете.
Ксения Голембовская увидела игроков в местной «Пятерочке». Она опубликовала видео с ними в соцсетях.
«Как по мне, такой шанс выпадает редко, но так приятно, что парни из команды «Динамо» очень открытые, добрые и никому не отказали в фото», – написала Голембовская.
- «Краснодар» и «Динамо» играли 7 мая в рамках финала FONBET Кубка России Пути РПЛ.
- После игры бело-голубые не могли улететь из Краснодара из-за закрытия аэропорта.
