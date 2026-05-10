Объяснение РФС по пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования РФС опубликовал пояснения по пенальти в ворота «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).
«Атакующий игрок первым играет в мяч. Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить атакующие действия», – пояснил департамент.
- Пенальти был назначен на пятой минуте за фол на Лусиано Гонду.
- 11-метровый реализовал воспитанник петербургского футбола Иван Обляков.
- В поле судил Инал Танашев из Нальчика.
