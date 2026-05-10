Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал».
«Я избегаю разговоров про «Реал». У меня не было с ним никаких контактов. Это мое решение – ни с кем не общаться как минимум до конца сезона.
После сезона у меня будет неделя на разговоры с теми, кого я посчитаю нужными мне. Все разговоры обо мне и «Реале» сейчас – домыслы», – заверил Жозе.
- Португалец был главным тренером «сливочных» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Впереди – Эль Класико (10 мая).
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
Источник: A Bola