Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал».

«Я избегаю разговоров про «Реал». У меня не было с ним никаких контактов. Это мое решение – ни с кем не общаться как минимум до конца сезона.

После сезона у меня будет неделя на разговоры с теми, кого я посчитаю нужными мне. Все разговоры обо мне и «Реале» сейчас – домыслы», – заверил Жозе.