Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»

Сегодня, 13:55

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал».

«Я избегаю разговоров про «Реал». У меня не было с ним никаких контактов. Это мое решение – ни с кем не общаться как минимум до конца сезона.

После сезона у меня будет неделя на разговоры с теми, кого я посчитаю нужными мне. Все разговоры обо мне и «Реале» сейчас – домыслы», – заверил Жозе.

  • Португалец был главным тренером «сливочных» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 74 очками после 33 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов. Впереди – Эль Класико (10 мая).
  • «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.

Еще по теме:
Стало известно, сыграет ли Мбаппе в Эль Класико 1
Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»
Экс-президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не купил Мбаппе
Источник: A Bola
Испания. Примера Португалия. Примейра Бенфика Реал Моуринью Жозе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
22:20
Лишь две команды сохраняют шансы на бронзу в этом сезоне РПЛ
22:15
2
Семак определил главный минус «Зенита» в этом сезоне
21:50
1
РПЛ. «Локомотив» победил «Балтику» (1:0), играя с 12-й минуты в большинстве
21:33
16
Игрок «Балтики» лишился зуба в матче с «Локомотивом»
21:17
5
Соболев обратился к двум игрокам «Зенита» после матча с «Сочи»
20:55
1
Интервью Евсеева после матча с «Ахматом»
20:40
2
Черчесов прокомментировал ничью «Ахмата» с махачкалинским «Динамо»
20:36
ФотоИгрок «Балтики» получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Локомотивом»
20:17
7
Ерохин назвал клуб, в котором хочет выступать в следующем сезоне
19:54
6
Все новости
Все новости
Семин дал прогноз на матч «Барселона» – «Реал»
21:24
Отец Флика умер в день Эль Класико
14:51
3
Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»
13:55
Стало известно, сыграет ли Мбаппе в Эль Класико
12:59
1
Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»
00:24
Экс-президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не купил Мбаппе
Вчера, 20:59
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
Вчера, 20:10
6
«Реал» договорился с новым тренером
Вчера, 19:10
8
ВидеоКуртуа едва не влетел ногой в лицо Мбаппе
Вчера, 16:44
5
Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»
Вчера, 16:00
1
Флик прокомментировал драку в «Реале» перед матчем с «Барсой»
Вчера, 15:15
1
Макрон оригинально ответил на вопрос «Месси или Роналду?»
Вчера, 14:44
4
Назначен судья на матч «Барселона» – «Реал»
Вчера, 14:00
1
Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2026
Вчера, 13:24
ВидеоРеакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени
Вчера, 13:20
1
Арбелоа впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени в раздевалке «Реала»
Вчера, 12:14
2
«Реал» отказался от четырех тренеров
Вчера, 10:59
3
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
Вчера, 10:40
5
«Барселоне» предложили 60-миллионного защитника
Вчера, 09:59
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
Вчера, 09:37
1
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
Вчера, 08:19
1
ВидеоВ Испании воссоздали драку игроков «Реала»
8 мая
5
«Реал» вынес наказание Вальверде и Чуамени за драку
8 мая
9
Новая информация о возвращении Моуринью в «Реал»
8 мая
1
Стало известно, когда произошел раскол внутри «Реала»
8 мая
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
8 мая
5
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
8 мая
4
Заявление Вальверде о драке с Чуамени в раздевалке «Реала»
8 мая
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 