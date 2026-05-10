Игрок «Краснодара» определился, что будет пить по случаю второго подряд чемпионства

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи будет пить пиво в случае чемпионства.
«Я не могу назвать себя человеком, который регулярно пьет алкоголь, но в случае второго чемпионства позволю себе пару баночек пива. Для клуба это будет большой день, мы хотим снова сотворить историю. Это будет что-то особенное», – сказал Батчи.
- В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»