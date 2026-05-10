Реакция «Локо» на переговоры Галактионова с ЦСКА

10 мая, 10:22
1

«Локомотив» знает, что его главный тренер Михаил Галактионов провел переговоры с ЦСКА.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«У меня, кстати, есть информация. Не знаю, насколько она достоверная или нет. Действительно, какие-то переговоры или просто консультации у Михаила Михайловича были, в клубе об этом узнали и были очень недовольны.

Это как ситуация Адиева, один в один. Но он поехал в Казахстан, здесь, возможно, Галактионов где-то с кем-то встретился в ресторане. Увидели, зафиксировали, передали, и сразу же начинается из этого своя история», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

  • Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
  • Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров.
  • ЦСКА в понедельник уволил Фабио Челестини с поста главного тренера.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
Если Галактика Генич застукал,то неизвестно, кому повезло!Эй,рыло ты,рыло...
