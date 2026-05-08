В Испании воссоздали драку игроков «Реала»

На испанском ТВ-шоу с помощью искусственного интеллекта воссоздали драку игроков «Реала».
Ранее стало известно о драке Федерико Вальверде и Орельена Чуамени. Обоих уже оштрафовали на 500 тысяч евро.
- Полузащитники дрались два дня подряд – в среду и четверг.
- После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.
- Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.
- Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске. У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.
- Сообщалось, что «Реал» рассматривает четыре типа санкций в отношении обоих футболистов.
