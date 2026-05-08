Названо условие для чемпионства «Спартака» в 2027 или 2028 году

Бывший спартаковец Антон Ходырев призвал дать поработать главному тренеру Хуану Карлосу Карседо.

– «Спартак» этой весной целостно выглядит в матчах с топовыми соперниками. Заслуга тренера?

– Это рука Карседо, 100%. На сборах зимой они это отрабатывали. Мы видим, что Жедсон играет на разных позициях, что и отличает футболиста топ‑уровня: он универсален, может отлично играть там, куда поставит тренер. Жедсон – правый полузащитник, вспомните, играя номинально правого защитника, в первом тайме в момент подачи [Пабло] Солари он оказался на месте центрального нападающего и едва не забил гол.

Если Карседо дадут поработать, «Спартак» в ближайшие два сезона станет чемпионом.

– Уверены, что испанец не совершит ошибок предшественников?

– На данный момент я вижу, что Карседо управляет командой. У него заиграли русские футболисты, что важно для сборной. И он нашел симбиоз между местными и иностранцами. На сегодня «Спартак» входит в тройку самых играющих команд нашего чемпионата.