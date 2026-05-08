  • Названо условие для чемпионства «Спартака» в 2027 или 2028 году

Названо условие для чемпионства «Спартака» в 2027 или 2028 году

Вчера, 20:54
13

Бывший спартаковец Антон Ходырев призвал дать поработать главному тренеру Хуану Карлосу Карседо.

– «Спартак» этой весной целостно выглядит в матчах с топовыми соперниками. Заслуга тренера?

– Это рука Карседо, 100%. На сборах зимой они это отрабатывали. Мы видим, что Жедсон играет на разных позициях, что и отличает футболиста топ‑уровня: он универсален, может отлично играть там, куда поставит тренер. Жедсон – правый полузащитник, вспомните, играя номинально правого защитника, в первом тайме в момент подачи [Пабло] Солари он оказался на месте центрального нападающего и едва не забил гол.

Если Карседо дадут поработать, «Спартак» в ближайшие два сезона станет чемпионом.

– Уверены, что испанец не совершит ошибок предшественников?

– На данный момент я вижу, что Карседо управляет командой. У него заиграли русские футболисты, что важно для сборной. И он нашел симбиоз между местными и иностранцами. На сегодня «Спартак» входит в тройку самых играющих команд нашего чемпионата.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Отставание от топ-3 – 2 очка.
  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ходырев Антон Карседо Хуан Карлос
Комментарии (13)
СильныйМозг
1778263308
Джигурда просился на стадион. Это верный шаг к чемпионству. Болельщики, на стадионе, должны одеть юбки или кожаные штаны, с дыркой на жопе. И всё, вы чемпионы! :)))
...уефан
1778264372
...начались оды во славу. Подождите, ещё осталось три матча в этом сезоне, что бы усраться по самую макушку...
Интерес
1778266554
Понеслось...
somn
1778267362
27,28...33,34 и т.д. Вперёд ребята!
Прокс
1778309159
Вылет в Пердив,а там они могут и чемпионами стать,но лет через 27-28,даже чемпионами Москва-Швеи могут попробовать стать,хотя бы раз в 30 лет!!!
Названо условие для чемпионства «Спартака» в 2027 или 2028 году
