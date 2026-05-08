Игрок «Динамо» рассказал о подготовке к ЕГЭ

Футболист «Динамо» Тимофей Маринкин сообщил, что готовится к ЕГЭ.

– Как ты совмещаешь игру за основу «Динамо» с подготовкой к ЕГЭ?

– В целом, нормально. Занимаюсь на базе с репетиторами. Прихожу в школу, пишу пробные экзамены, которые нужно сдать. Так, чтобы что-то мешало другому, такого нет.

– Как реагируют одноклассники?

– В школе подходят, желают удачи. А так, в целом, вообще спокойно со всеми общаюсь.

– Какие предметы сдаешь?

– Английский, математику и русский.

– Английский – на будущее?

– Да.

– Чтобы уехать в Европу?

– Не будем загадывать, но надеюсь.