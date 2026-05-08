Игрок «Динамо» рассказал о подготовке к ЕГЭ

Футболист «Динамо» Тимофей Маринкин сообщил, что готовится к ЕГЭ.
– Как ты совмещаешь игру за основу «Динамо» с подготовкой к ЕГЭ?
– В целом, нормально. Занимаюсь на базе с репетиторами. Прихожу в школу, пишу пробные экзамены, которые нужно сдать. Так, чтобы что-то мешало другому, такого нет.
– Как реагируют одноклассники?
– В школе подходят, желают удачи. А так, в целом, вообще спокойно со всеми общаюсь.
– Какие предметы сдаешь?
– Английский, математику и русский.
– Английский – на будущее?
– Да.
– Чтобы уехать в Европу?
– Не будем загадывать, но надеюсь.
- Уроженцу Москвы 17 лет.
- Игрок стоит 600 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Маринкина 8 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»