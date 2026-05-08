Россиянин из «Спартака» может уехать в Италию

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказал об интересе к полузащитнику Руслану Литвинову в Италии.

«Подтверждаю, интерес из Италии есть, и он реален. Он универсальный, умный футболист, который обладает отличным менталитетом. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы добиться больших успехов в Серии А», – сказал Камоцци.