«Сезон окончен заранее»: Егоров – о московском клубе РПЛ

Блогер, бывший журналист «Советского спорта», деятель медийного футбола Дмитрий Егоров прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».
«Для «Локомотива» сезон окончен заранее.
Дмитрия Баринова забрали. Денег на трансферы нет и не будет много. Алексею Батракову при таких условиях не остается ничего, кроме как просить о трансфере. Как и Матвею Кисляку в ЦСКА. Надо уходить вовремя», – написал Егоров.
- На этой неделе «Локомотив» вылетел из FONBET Кубка России от «Крыльев Советов».
- Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.
- В серии пенальти победили самарцы.
- «Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.
- «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова