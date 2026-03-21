«Сезон окончен заранее»: Егоров – о московском клубе РПЛ

Сегодня, 10:43
7

Блогер, бывший журналист «Советского спорта», деятель медийного футбола Дмитрий Егоров прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

«Для «Локомотива» сезон окончен заранее.

Дмитрия Баринова забрали. Денег на трансферы нет и не будет много. Алексею Батракову при таких условиях не остается ничего, кроме как просить о трансфере. Как и Матвею Кисляку в ЦСКА. Надо уходить вовремя», – написал Егоров.

  • На этой неделе «Локомотив» вылетел из FONBET Кубка России от «Крыльев Советов».
  • Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.
  • В серии пенальти победили самарцы.
  • «Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1774082386
5 очков отставания это заранее законченный сезон? еще 9 матчей играть. Егоров выпей пургена и успокойся
Ответить
SLADE2019
1774082470
Мнение этого персонажа никогда (в львиную долю раз, во всяком случае) не является верным.
Ответить
mab1011
1774082936
У кривого Егорки глаз шибко зоркой, да вот беда-глядит не туда.
Ответить
рылы
1774083818
если верить слухам, газпром зимой обращался в ржд за батраковым. и вовсе не с пустыми чемоданами, а с тридцаточкой, или около того. короче, что выручили с жерсона. не продали нам. хотя вот тебе бабки прямо сейчас и здесь, а не из далёких стран - где не факт, что они дойдут из-за санкций. как там кони сейчас во всех судах пытаются отсудить бабки у вест хэма за своего игрока (фамилию забыл) - до сих пор ничего не получили. а тут вам лично миллер кладёт чемодан на стол в офисе ржд. и всё - радуйтесь. покупайте новых зулусов, может один выстрелит, и за ним снова придёт миллер с новым чемоданом. всё равно в плюсе будете.
Ответить
