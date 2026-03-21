«Сезон окончен заранее»: Егоров – о московском клубе РПЛ

Блогер, бывший журналист «Советского спорта», деятель медийного футбола Дмитрий Егоров прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

«Для «Локомотива» сезон окончен заранее.

Дмитрия Баринова забрали. Денег на трансферы нет и не будет много. Алексею Батракову при таких условиях не остается ничего, кроме как просить о трансфере. Как и Матвею Кисляку в ЦСКА. Надо уходить вовремя», – написал Егоров.